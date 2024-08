Indonesien: Krokodil frisst Frau – Körperteile im Bauch gefunden

Eine Frau ist in Indonesien von einem 4 Meter langen Krokodil getötet worden. Die 54-Jährige sei in der Nähe des Dorfes Wali auf den Molukken von einem Krokodil angegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. „Die Dorfbewohner mussten den Bauch des Krokodils aufschneiden, um Körperteile des Opfers zu bergen“, erklärte er weiter.Nach Angaben eines Nachbarn des Opfers hatte ihre Familie nach der 54-Jährigen gesucht, nachdem sie vom Schwimmen nicht nach Hause zurückgekehrt war. Dorfbewohner fanden schließlich ein Körperteil und eine Sandale der Frau im Fluss und meldeten den Vorfall der Polizei. Das Tier wurde später getötet. Um welche Krokodilart es sich genau handelt konnten weder die Polizei noch die Anrainer des Dorfes zunächst ermitteln.Der Inselstaat Indonesien verfügt über eine enorme Artenvielfalt, darunter mehrere Krokodilarten. Tödliche Attacken der Reptilien auf Menschen sind keine Seltenheit. Bereits am vergangenen Sonntag wurde ein 63-Jähriger in der Nähe eines Flusses auf der Insel Bangka von einem Krokodil getötet.