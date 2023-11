Innsbruck: Uni-Rektorin Veronika Sexl erhält Kardinal-Innitzer-Preis

Kardinal Christoph Schönborn überreichte Veronika Sexl die Auszeichnung. - Foto: © Kathpress/Henning Klingen

Der nach dem Wiener Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer (1875–1955) benannte Wissenschaftspreis ist eine der angesehensten Auszeichnungen dieser Art in Österreich. Er wird seit 1962 von der Erzdiözese Wien verliehen und vom Wissenschaftsministerium, mehreren Bundesländern, sowie von Banken, Versicherungen und der Wirtschaftskammer unterstützt. Die Liste der Preisträger liest sich wie ein „Who is who“ der österreichischen Wissenschaft.Verliehen wurden die Preise am Samstag im Wiener Erzbischöflichen Palais von Kardinal Christoph Schönborn. Veronika Sexl, Pharmakologin und Rektorin der Universität Innsbruck, erhielt den Kardinal-Innitzer-Würdigungspreis für Naturwissenschaften. „Diese Auszeichnung freut mich sehr und ist eine schöne Anerkennung meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ganz wesentlich auch von meinem Team getragen wurde. So geht mein Dank an die Preisjury, aber auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Theologe Benedikt Collinet vom Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Universität Innsbruck. Er erhielt einen Kardinal-Innitzer-Förderungspreis.