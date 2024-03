Intensive Kontrollen an der Grenze: Polizei nimmt Gesuchte fest

Sowohl am Bahnhof von Brenner als auch an der Autobahnbarriere von Sterzing wurden in den letzten 3 Tagen verschärfte Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden etwa 200 Personen identifiziert und über 120 Fahrzeuge überprüft.Am Freitag wurden 2 ägyptische Staatsangehörige auf einem Zug nach Italien festgenommen, da sie nicht die erforderlichen Einreisevoraussetzungen erfüllten.Am Donnerstagabend wurde ein 33-jähriger italienischer Staatsbürger, der in der Schweiz wohnt, bei der Einreise kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er wegen Drogenstraftaten gesucht wurde. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.Zusätzlich wurde gegen einen ausländischen Staatsangehörigen, der in Trient wohnt und wegen Diebstahls gesucht wird, eine dreijährige Ausweisung verhängt.