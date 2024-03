Iraker (24) randaliert im Supermarkt: Aufenthaltsgenehmigung auf der Kippe

Mitarbeiter zu Boden gestoßen

Iraker konnte Aufenthaltsgenehmigung vorweisen

Montagfrüh setzte der Filialleiter eines Supermarktes in Bozen den Notruf ab: Ein Kunde war in Rage geraten und hatte Gegenstände beschädigt sowie einen Mitarbeiter angegriffen.Unverzüglich rückte eine Streife der Bozner Quästur an. Wie der Filialleiter später berichtete, soll der junge Mann aus Irak aus heiterem Himmel angefangen haben, auf einen Wagen mit Produkten einzuschlagen. Dabei soll er den Mitarbeiter des Supermarktes, der gerade damit beschäftigt war, die Ware aus dem Wagen in die Regale einzuräumen, zu Boden gestoßen haben.Als der Filialleiter und weitere Anwesende versuchten, den 24-Jährigen zu beruhigen, soll der Iraker eine Flasche genommen und mehreren Personen auch mit dem Tod gedroht haben.Die Polizisten konnten ihn schließlich überwältigen und brachten ihn in die Quästur . Dort zeigten sie ihn wegen Drohung, Schlägen und Verweigerung von Angaben über die eigene Person an.Der junge Mann konnte zwar eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen, allerdings überprüfe der Quästor nun, ob es Möglichkeiten gibt, ihm diese zu entziehen.