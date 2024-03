Der 20-Jährige war trotz seines noch jungen Alters bereits mehrfach vorbestraft. Vor allem Diebstähle und Raube füllten seine Strafakte. Einige Straftaten beging der Marokkaner auch in Südtirol. Außerdem war er bereits wegen der Herstellung und des Vertriebs von Drogen verurteilt worden.Der neue Quästor von Bozen, Paolo Sartori, der bereits zuvor hart durchgegriffen und einige Straftäter abgeschoben hatte, erließ auch für den 20-jährigen Straftäter einen Abschiebebefehl Bereits am Donnerstagnachmittag wurde der junge Straftäter in das Abschiebezentrum von Mailand gebracht. Dort muss er nun auf einen Flug warten, der ihn zurück in sein Heimatland bringen soll.