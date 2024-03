Kriminalität in Meran: „Das waren 3 höllische Tage“

„Bereits am nächsten Tag war der junge Mann wieder vor dem Geschäft“

Nachdem in der Nacht auf Dienstag in das Schuhgeschäft eingebrochen worden war (Hier lesen Sie mehr dazu), wurde am selben Dienstagnachmittag das Personal von einem jungen Nordafrikaner zunächst beschimpft und mit wüsten Fluchwörtern bedacht, bevor er ein Messer zückte.Ein beherzter Kunde, der die verbalen Bedrohungen des Nordafrikaners – ersten Informationen zu Folge ein Marokkaner – verstanden hatte, blockierte den Mann, bis die Carabinieri ihn mitnahmen. „Aber bereits am nächsten Tag, am Mittwochnachmittag, war der junge Mann wieder vor dem Geschäft“, sagt die Filialleiterin.Aber der Reihe nach: Am Dienstagabend gegen 17 Uhr kam der junge Nordafrikaner in das Schuhgeschäft. „Weil er uns kein Unbekannter ist, haben wir ihn im Geschäft keinen Moment aus den Augen gelassen. Daraufhin fing er an, uns wüst zu beschimpfen – auf Italienisch und Arabisch. Unsere tunesische Angestellte an der Kasse verstand den jungen Mann. Worauf dieser in Richtung Kassierin meinte: Nach Geschäftsschluss warte ich draußen auf dich und zückte schließlich ein Messer“, sagt die Filialleiterin.Ein Kunde, der verstand, was sich im Laden abspielte, blockierte den Burschen, bis die Carabinieri-Streifen kamen und den Nordafrikaner mitnahmen. „Bei diesem Kunden möchte ich mich sehr bedanken. Denn wir haben schon Ähnliches erlebt und keiner ist eingeschritten“, sagt die Filialleiterin.Bereits am nächsten Tag, am vergangenen Mittwoch, um 14 Uhr war der junge Mann wieder da. „So kann das nicht weitergehen, auch wenn die Carabinieri gesagt haben, wir sollen uns sofort melden, wenn er wieder auftaucht. Denn sollte er laut Carabinieri auffällig werden, dann drohe ihm die Abschiebung. Wir sind allesamt Frauen im Geschäft und müssen leider mit der Angst arbeiten“, sagt die Frau.