Istanbul: Ein Toter nach Angriff auf Kirche

Die beiden Maskierten hätten am Sonntag einen Teilnehmer des Gottesdienstes mit einer Waffe attackiert, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die Person sei ums Leben gekommen. Die Hintergründe der Tag würden untersucht.Die Täter seien flüchtig. Nach ihnen werde gefahndet. Auf Bildern der Nachrichtenagentur DHA, die von einer Überwachungskamera vor der Kirche stammen sollen, war zu sehen, wie sich 2 in schwarz gekleidete Personen mit schwarzen Masken langsam näherten.Die katholisch-italienische Kirche Santa Maria befindet sich im Istanbuler Stadtteil Sariyer. Papst Franziskus drückte beim Sonntagsgebet auf dem Petersplatz in Rom seine Verbundenheit mit der Gemeinde in Istanbul aus.Die Türkei ist zu mehr als 99 Prozent muslimisch. Mehr als 180 000 Christen leben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge noch im Land.