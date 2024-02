125-er Motorräder können bald auch auf Autobahn fahren

In anderen EU-Ländern bereits Realität

Die Änderung ermöglicht es volljährigen Personen, mit 125-ccm-Motorrädern auf Autobahnen und Umgehungsstraßen zu fahren. Damit passt sich Italien an die in Europa herrschenden Vorschriften an.Die Änderung muss noch vom Parlament verabschiedet werden, um eine Besonderheit zu korrigieren, die bisher nur in Italien galt. In den anderen EU-Ländern ist diese Art von Hubraum bereits seit einiger Zeit auf Autobahnen und Umgehungsstraßen zugelassen.Die Änderung wurde vom Verband für Fahrräder und Motorräder (Ancma) begrüßt, der sich stets für die Liberalisierung des 125er-Transits auf Autobahnen eingesetzt hat.