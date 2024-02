Italien hebt Dengue-Warnstufe in Flughäfen und Häfen an

Neue Impfung zugelassen

Die Anweisung wurde vom Gesundheitsministerium erteilt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kürzlich erklärt hatte, dass ein überraschender Anstieg der Dengue-Infektionen weltweit eine potenziell hohe Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt und Brasilien von einer schweren Dengue-Krise betroffen ist.In Österreich werden laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) pro Jahr 30 bis 120 Dengue-Virus-Infektionen diagnostiziert, bisher ausnahmslos bei Reise-Rückkehrern aus Endemie-Gebieten. Dengue-Infektionen gehören in Österreich zu den meldepflichtigen Erkrankungen.In Österreich ist seit kurzem auch eine neue Vakzine mit 2 Teilimpfungen zugelassen, die laut Forschern eine gute Wirksamkeit zeige. Der geltende österreichische Impfplan gibt derzeit keine allgemeine Impfempfehlung für Reisende in Dengue-Endemiegebiete.Bei jährlich weltweit rund 390 Millionen Infektionen und bis zu 50.000 Todesfällen ist das Dengue-Fieber eine in Südostasien und Lateinamerika extrem verbreitete Tropenkrankheit.Dengue-Fieber ist eine durch Gelsen übertragene Krankheit, die in tropischen und subtropischen Gebieten der Welt auftritt. Mildes Dengue-Fieber verursacht hohes Fieber und grippeähnliche Symptome. Die schwere Form des Dengue-Fiebers, auch hämorrhagisches Dengue-Fieber genannt, kann zu schweren Blutungen, einem plötzlichen Blutdruckabfall (Schock) und zum Tod führen.