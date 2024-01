In Südtirol deutlich mehr Verkehrsunfälle als in anderen Regionen

In keiner anderen Provinz mehr Unfälle als in Südtirol

Die Top-3 in Italien

Ein Überblick über die Unfallstatisik in den italienischen Regionen. - Foto: © stol/Ausarbeitung von AutoScout24 anhand von Daten des Istat

Wie die Zahlen des italienischen Statistikinstituts belegen, stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle in Südtirol im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent und in der Provinz Trient um knapp 20 Prozent.2022 ereigneten sich in der gesamten Region Trentino-Südtirol 3121 Verkehrsunfälle (plus 19,3 Prozent gegenüber 2021), womit die Region in Italien an 14. Stelle liegt.Setzt man die Daten ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, liegt die Region Trentino-Südtirol mit 289,7 Unfällen pro 100.000 Einwohner auf Platz 6.Auf Provinzebene liegt Südtirol hingegen sowohl bei der Zahl der Unfälle (1775) als auch im Verhältnis zur Bevölkerung (332,3 Unfälle pro 100.000 Einwohner) an erster Stelle. Im Trentino gab es 2022 1346 Unfälle, was 247,9 Verkehrsunfällen pro 100.000 Einwohner entspricht.Betrachtet man das Jahr 2022, in dem die regionalen Auswertungen des Istat durchgeführt wurden, liegt die Lombardei bei der Zahl der Unfälle an 1. Stelle (28.786), gefolgt von Latium (20.275) und der Emilia Romagna (16.679).Schaut man sich die Zahl der Verkehrsunfälle pro 100.000 Einwohner genauer an, so ändert sich das Bild deutlich: dann steht an 1. Stelle Ligurien mit 521,5 Unfällen pro 100.000 Einwohner, eine Zahl, die deutlich über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt (281,2) liegt. Mit einigem Abstand folgen die Toskana (412,6 Unfälle pro 100.000 Einwohner), die Emilia Romagna (375,9) und Latium (354,4).Die Regionen mit den vorbildlichsten Kennzahlen im Verkehr sind Molise (152,1) und Kalabrien mit 154,2 Unfälle pro 100.000 Einwohnern.