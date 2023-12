Italien: So drastisch sinkt die Bevölkerungszahl

Wegen der alternden Bevölkerung ist das Verhältnis zwischen den Generationen zunehmend unausgewogen: Auf jedes Kind unter 6 Jahren kommen mehr als 5 ältere Menschen.Was den Altersindex anbelangt, kamen 1971 auf 100 Jugendliche unter 15 Jahren 46 über 65-Jährige, heute sind es 193. 2022 gab es 393.000 Geburten, was einer Geburtenrate von 6,7 pro 1000 Einwohner entspricht. Das sind fast 7000 Geburten weniger als 2021 (-1,7 Prozent) und sogar 183.000 weniger (-31,8 Prozent) als 2008, dem Jahr, in dem die Zahl der Geburten den höchsten Wert seit Beginn der 2000-er Jahre erreichte.Die Zahl der Geburten von Kindern mit Eltern, die beide Ausländer sind, liegt bei 53.000 und macht 13,5 Prozent der Gesamtzahl der Geburten aus. Der Anteil der Geburten von Kindern, bei denen mindestens ein Elternteil Ausländer ist, lag bei 20,9 Prozent. 5,14 Millionen ausländische Staatsbürger leben mit Aufenthaltsgenehmigung in Italien. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 8,7 Prozent (2021 waren es 8,5 Prozent). Im Vergleich zu 2021 gibt es ca. 110.000 ausländische Staatsangehörige mehr.