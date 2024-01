Kalabrien: 4 junge Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall

Foto: © ANSA / Vigili del Fuoco

Bei den Opfern handelt es sich um Antonella Romeo (18 Jahre), Teresa Giorgi (34), Elisa Pelle (24) und Domenico Romeo (27). Sie stammten aus San Luca und waren an Bord eines Fiat Panda.Wenige Kilometer von Catanzaro entfernt stieß ihr Kleinwagen, der in südliche Richtung fuhr, in Montauro frontal mit dem Fiat Idea zusammen, an dessen Steuer ein 52-Jähriger aus Soverato Richtung Norden unterwegs war. Er wurde beim Zusammenprall verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Im Krankenhaus wurde er einem Alkoholtest unterzogen.Zeitnah protestierte die Freiwilligenorganisation „Basta Vittime sulla Strada Statale 106“ (auf Deutsch sinngemäß: „Genug der Opfer auf der Staatsstraße 106“). Aus ihrer Sicht hätte besagte Straße, auf der sich der Frontalzusammenstoß ereignete, schon längst auf 2 Fahrspuren je Fahrtrichtung erweitert werden sollen, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen Rechnung zu tragen.