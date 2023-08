Kaltern erhält Zertifikat als familienfreundliche Gemeinde

Gemeinden sind in Sachen Familienfreundlichkeit wichtige Akteure und erste Ansprechpartner vor Ort. Mit dem Audit „FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia“ haben die Südtiroler Gemeinden seit Herbst 2021 die Möglichkeit, ihre Familienfreundlichkeit auf den Prüfstand zu stellen. Am Ende dieses Verfahrens steht eine Auszeichnung mit dem Zertifikat, das als sichtbares Zeichen für eine familienfreundliche Gemeinde steht.Als siebte Südtiroler Gemeinde hat Kaltern den Auditierungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Am Donnerstag, 7. September wird um 8.30 Uhr in der Aula Magna der Kalterer Mittelschule Pater Anton Sepp von Seppenburg übergeben Familienlandesrätin Waltraud Deeg und Carmen Plaseller, Direktorin der Familienagentur des Landes, dem FamilyPlus-Team der Gemeinde das Zertifikat des Audits „FamilyPlus“ und zeichnen damit Kaltern als familienfreundliche Gemeinde aus.