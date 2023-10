Katharina Stieger (19) beim Staatspräsidenten: „Einmalig“

Katharina Stieger: Gute Frage. Ich kenne die Auswahlkriterien selbst nicht und war sehr überrascht, als ich im Sommer den Anruf vom Verbund der „Cavalieri del Lavoro“ bekommen habe und mir mitgeteilt wurde, dass ich vom Staatspräsidenten ausgezeichnet werde. Ich musste mich selbst erst informieren, was das ist (lacht).Stieger: Anscheinend kann jede Schule Schüler mit den besten Noten vorschlagen. Aber es hat auch geheißen, dass es unwahrscheinlich ist, dass man es unter die 25 schafft.Stieger: Muss ich das jetzt sagen? Das ist mir peinlich. Ich möchte nicht damit prahlen. Es zählt der Mittelschulabschluss. Da hatte ich eine 10 mit Auszeichnung, weiters der Notendurchschnitt der ersten 4 Oberschuljahre. Da hatte ich scheinbar einen Durchschnitt von 9,91, das wusste ich zuvor selbst nicht (lacht) und bei der Matura gab’s 100 mit Auszeichnung.Stieger: Wir mussten schon am Montag in Rom sein. Wir bekamen eine Führung im Senat und am zweiten Tag besuchten wir die Europäische Raumfahrtagentur, das war extrem interessant. Danach ging’s zur Villa Borghese und abends wurden wir vom Verbund der „Cavalieri del Lavoro“ zum Galadinner eingeladen.Stieger: Wir waren schon um 9 Uhr dort, los ging's um 11 Uhr. Jeder wurde mit einem Cavaliere del Lavoro aufgerufen, ich mit Mario Biasutti aus der Gegend von Udine, der für seine beruflichen Verdienste in der Lederindustrie ausgezeichnet wurde.Stieger: Ja, schon, als mein Namen aufgerufen wurde und die Kameras der RAI-Live-Übertragung auf einen gerichtet waren.Stieger: Wir haben nur kurz ein paar Worte ausgetauscht. Weil es in der kurzen Vorstellung hieß, dass ich jetzt in München Medizin studiere, meinte er zu mir: München ist eine sehr schöne Stadt.STOL: Hat die Uni schon begonnen?Stieger: Ja, am vergangenen Montag. Und ich habe lange gezögert, ob ich überhaupt nach Rom fahren soll, weil ich am ersten Uni-Tag dabei sein wollte. Aber dann bin ich doch gefahren, denn so etwas passiert mir nicht noch einmal.Interview: Luise Malfertheiner