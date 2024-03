Katze von Auto überfahren: Tierärzte retten ihre Schnauze im OP

Ein Zusammenprall mit einem Auto hätte der kleinen Nuni beinahe das Leben gekostet. Bei dem Unfall hatte sich das Tier schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt. Der Tierarzt Luigi Pagliaro aus Molina di Fiemme überwies die Katze im Anschluss an die Tierklinik Bozen.Dort ging es für das Tier direkt in den Operationssaal, wo das das Team von Dr. Tomaso Piaia unter der Leitung von Matteo Perna, der für die Anästhesie verantwortlich war, einen komplexen Eingriff durchführte, um die Schnauze des Tieres zu retten.„Nuni hatte durch den Aufprall mit dem Auto mehrere Schädelfrakturen erlitten“, so Dr. Piaia, „daher war eine schnelle medizinische Behandlung erforderlich. Dank des speziellen Instrumentariums konnten wir mit Hilfe von CT und Röntgen schnell feststellen, wo und wie wir eingreifen mussten. Daraufhin haben wir eine präzise Stabilisierung des Ober- und Unterkiefers vorgenommen. Das Kätzchen wurde anschließend regelmäßig von den behandelnden Ärzten überwacht und erholte sich schnell. Eine Genugtuung für alle“.