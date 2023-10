Kindergartenkinder entdecken Waldbrand: Schnell gelöscht

Foto: © FF Stegen

Die Freiwillige Feuerwehr Stegen wurde am Montag gegen 11 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Wald oberhalb der Wohnhäuser entlang der Pfalzner Straße gerufen: Kindergartenkinder aus dem Ort hatten den Brand bemerkt, ihre Betreuerin den Notruf abgesetzt. Auch gelang es ihr, den Standort genau zu beschreiben, was den Einsatz für die Wehrleute erleichterte.Das Bodenfeuer beschränkte sich auf eine Fläche von 40 Quadratmetern. Die Wehrmänner konnten es rasch löschen. Anwesend war auch ein Mitarbeiter der Forststation Bruneck.„Bei einem Waldbrand ist eine rasche Alarmierung und die richtige Einweisung der Feuerwehren sehr wichtig, beides hat in diesem Fall geklappt und so konnte größerer Schaden verhindert werden“, heißt es von der Feuerwehr.