Kokain in Unterwäsche versteckt: 37-Jähriger ausgewiesen

Die Staatspolizei wurde am gestrigen Samstagabend im Bahnhofspark in Bozen auf den 37-Jährigen aufmerksam. Der Mann, der sich als mehrfacher Straftäter herausstellte, keine Ausweispapiere besaß und wegen gegen ihn eingeleiteten gerichtlichen Maßnahmen gesucht wurde, versuchte beim Einsteigen in das Polizeiauto, ein in seiner Hosentasche verstecktes Päckchen mit Drogen loszuwerden.Die Polizeibeamten hinderten ihn zunächst daran, die Drogen zu entsorgen, und durchsuchten ihn anschließend. Dabei entdeckten sie das Päckchen mit etwa 20 Gramm Haschisch, das für den Verkauf bestimmt war.Aus diesem Grund beschlossen die Ermittler auch Wohnung des verdächtigen zu durchsuchen. Dort wurden im Kleiderschrank zwischen der Unterwäsche des Mannes 6 verschweißte Päckchen mit ebenfalls verkaufsfertigem Kokain gefunden und beschlagnahmt.Der Mann, gegen den ein Aufenthaltsverbot in der Provinz Bozen verhängt worden war, wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen des Besitzes von Drogen für den Weiterverkauf und wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot in unserer Provinz angezeigt.Parallel zum Gerichtsverfahren hat der Bozner Qäustor Paolo Sartori eine Ausweisungsverfügung und eine Anordnung zur Entfernung aus dem Staatsgebiet sowie die persönlichen Präventionsmaßnahmen der mündlichen Verwarnung und des Betretungsverbots für das Stadtzentrum von Bozen gegen ihn erlassen.