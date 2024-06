Kokain unter Gullydeckel: Mann festgenommen und ausgewiesen

Demnach wurde ein 28-jähriger albanischer Staatsbürger einer genauen Kontrolle unterzogen, der dort verdächtig umherirrte, ohne offensichtlichen Grund, sich in der Garage aufzuhalten. Der Mann war in Bozen ansässig und hatte eine gültige Aufenthaltserlaubnis. Er war bereits als Minderjähriger in Brescia wegen Drogenhandels festgenommen worden.Während er die Flucht zu ergreifen versuchte, warf er eine kleine Tüte mit Kokain auf den Boden, um sie loszuwerden. Dabei wurde er aber von der Polizei geschnappt.In der Garage fanden die Ordnungshüter ein Werkzeug zum Anheben von Gullydeckeln. Sie öffneten einen solchen Deckel, der sich direkt vor der Garage befand und dort fanden sie 3 weitere Plastiksäckchen mit Kokain. Insgesamt wurde eine Menge von 50 Gramm beschlagnahmt.Die Durchsuchung wurde auf die Wohnung des Mannes ausgedehnt, wo 16.600 Euro Bargeld gefunden wurden, die wohl auf den Verkauf von Drogen zurückzuführen waren.Der 28-Jährige wurde schließlich wegen Drogenhandels festgenommen. Angesichts seiner Vorstrafen hat der Quästor entschieden, ihm die Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen, um ihn nach der Entlassung aus dem Gefängnis aus Italien auszuweisen.