Kontrollen in Bozen: Drogendealer festgenommen

Mehrere Drogendealer angezeigt

Der Bozner Bahnhofspark und der Kapuzinerpark unweit davon werden immer wieder Schauplatz von Drogengeschäften und Gewaltepisoden. Bei Kontrollen im genannten Gebiet identifizierten Staatspolizisten kürzlich einen 26-jährigen Mann aus Gambia mit Wohnsitz in Sizilien.Der Mann war bereits wegen Drogengeschäften, die er in der Vergangenheit im Kapuzinerpark abgewickelt hatte, polizeibekannt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen stellten die Ermittler auch diesmal fest, dass der Mann in Besitz von Drogen war: rund Gramm Haschisch, 10 Gramm Heroin und 2 Gramm Kokain.Zudem stellten die Staatspolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl aufgrund von Drogenkriminalität vorlag. Er wurde daher festgenommen.Bei weiteren Kontrollen im Kapuzinerpark identifizierten die Ermittler 2 vorbestrafte gambische Staatsbürger im Alter von 35 und 32 Jahren.Ersterer hatte 15 Dosen Kokain und 400 Euro in seiner Jackentasche. Beides wurde beschlagnahmt. Zweiterer versteckte 10 Umschläge mit Kokain in einer elektronischen Zigarette, während in seiner Wohnung weitere 6 Umschläge mit Heroin gefunden wurden. Beide wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.Die Staatspolizisten griffen auch im Bahnhofspark ein, nachdem sie ein Drogengeschäft bemerkt hatten: Der Käufer, ein junger 24-jähriger Italiener, wurde mit Dosis Heroin angehalten und anschließend verwaltungsrechtlich angezeigt. Der Dealer, ein 38-jähriger Nigerianer, wurde wegen des Besitzes von weiteren 7 Heroinumschlägen ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.