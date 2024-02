Krater verschluckt 2 Autos in Neapel: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

So sieht das Loch von oben aus. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

Staatsanwaltschaft ermittelt

Es war in den fr√ľhen Morgenstunden, als sich das riesige Loch pl√∂tzlich auftat. 2 Autos st√ľrzten hinein: Eines war am Stra√üenrand geparkt, das andere war in Bewegung. Gl√ľcklicherweise wurden die beiden Insassen nur leicht verletzt und konnten mithilfe zweier Soldaten, die sich in der N√§he auf Kontrollgang befanden, gerettet werden (STOL hat berichtet). Erste Untersuchungen ergaben, dass der Abwasserkanal unter der Stra√üe eingest√ľrzt und die Wasserleitung gebrochen ist. In den Geb√§uden in der N√§he trat aus einigen Kellern reichlich Wasser aus und einige Wohnungen wurden √ľberflutet.Die Gegend wurde abgesperrt. Ein Geb√§ude musste evakuiert werden.Die B√ľrger der Stadt sind entsetzt √ľber den Vorfall und wollen, dass die Verantwortlichen daf√ľr geradestehen und n√∂tige Kontrollen auf den Stra√üen durchgef√ľhrt werden. Es sei nicht das erste Mal, dass sich ein Loch in der Stra√üe auftut, sagen sie.Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Senklochs zu kl√§ren und m√∂gliche Verantwortliche zu finden.