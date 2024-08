Laas: 14-Jähriger stürzt 5 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Zum Unfall kam es am Nachmittag: Ersten Informationen zufolge stürzte ein 14-jähriger Glurnser in der Laaser Industriezone aus vorerst ungeklärter Ursache rund 5 Meter in die Tiefe.Der Jugendliche verletzte sich dabei schwer. Der Notarzt des Weißen Kreuzes Schlanders kümmerte sich um die Erstversorgung.Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 , der ganz in der Nähe stationiert ist, aber erst vom Einsatz am Ifinger zurückgekommen war, ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Lebensgefahr soll nicht bestehen.