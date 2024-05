Bozen: Kunden fesseln Ladendieb und vereiteln einen Raubüberfall

Passiert ist der Vorfall am Dienstagabend im Supermarkt „Lidl“ in der Pfarrhofstraße. Ein 28-jähriger marokkanischer Staatsbürger hatte mehrere Produkte aus dem Supermarkt entwendet und unter seinen Hosen versteckt. Danach ging er an einer geschlossenen Kasse vorbei, wurde aber von einem Sicherheitsmann bemerkt.Dieser griff sofort ein, hielt den Dieb fest und forderte ihn auf, auf die Polizei zu warten. Der bereits mehrfach vorbestrafte Dieb dachte aber nicht daran, sich zu stellen und floh Richtung Ausgang.Der Sicherheitsmann war aber schneller und packte ihn am Pullover. Der Dieb zückte daraufhin eine gestohlene Flasche und drohte ihm damit. Aufmerksame Kunden, die alles mitverfolgt hatten, eilten dem Sicherheitsmann zu Hilfe und fesselten den Dieb, bis die Polizei schließlich eintraf und ihn festnahm.Aufgrund der vielen Vorstrafen und der erneuten Gewalt wurde ein Abschiebebefehl gegen ihn erlassen.