Lajen: Mehrere Murenabgänge – Straße gesperrt – Haus knapp verfehlt

Die bereis angekündigten Gewitter tobten am Donnerstag vor allem im Eisacktal ( STOL hat berichtet ). In der Gemeinde Barbian kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand in der Tischlerei Erlacher. In Klausen trat ein Bach über die Ufer.In Lajen wurde die Gemeindestraße nach Freins nach starken Regenfällen gleich mehrfach vermurt. „Dabei verfehlte eine Schlammlawine ein Wohnhaus nur knapp“, berichtet Markus Überbacher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lajen gegenüber STOL. Teile der Straße wurden auch überflutet. Umgehend musste die Straße komplett für den Verkehr gesperrt werden.Bis in die späten Abendstunden hinein waren die Wehrleute vor Ort und versuchten die Situation in den Griff zu bekommen. Mit Baggern wurde Material weggeschöpft. Die Aufräumarbeiten werden am Freitag fortgesetzt. Die Straßensperre bleibt aufrecht.Auch ein Landesgeologe war vor Ort und machte sich ein erstes Bild der Lage.