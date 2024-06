Lajen: Urlauber bei Motorradunfall mittelschwer verletzt

Zu dem Unfall gekommen ist es um kurz nach 16 Uhr auf der Stra√üe in Richtung Lajen Ried am Ende des ersten Tunnels. Wie die Redaktion in Erfahrung bringen konnte, war der Mann aus Finnland mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug zu Sturz kam.Der Mann wurde √ľber die Leitplanke hinaus geschleudert und st√ľrzte rund 10 Meter √ľber die B√∂schung in die Tiefe. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt: Die Freiwillige Feuerwehr Lajen barg den Verletzten, der anschlie√üend von Sanit√§tern des Wei√üen Kreuz Klausen erstversorgt wurde. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurde der Mann zur weiteren Versorgung anschlie√üend ins Bozner Spital geflogen.Im Einsatz standen zudem die Carabinieri.