Gardasee: 3-jähriges Kind aus Deutschland ertrinkt in Schwimmbecken

Zu dem tragischen Vorfall kam es in der Wohnanlage „Costa del Sole“, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Junge fiel in das private Schwimmbad der Familie und blieb unter Wasser.Als die Eltern dies bemerkten, war das Kind bereits bewusstlos. Nach den ersten Wiederbelebungsversuchen wurde der Junge aus Deutschland mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Verona geflogen.Dort kämpften die Ärzte noch einige Stunden um das Leben des Kindes, konnten es aber nicht mehr retten. Am frühen Abend starb der 3-Jährige.Die Carabinieri haben die Ermittlungen zu dem tragischen Unglück aufgenommen. Die Familie hat ein weiteres 4 Monate altes Kind.