Leiche schwangerer Frau bei Mailand gefunden – Verlobter gesteht Tat

Giulia Tramontano war im siebten Monat schwanger. - Foto: © ANSA / FACEBOOK / CHIARA TRAMONTANO

Die Ermittlungen laufen. - Foto: © ANSA / Z2Z

Laut einem Bericht der Ansa habe der Verlobte Alessandro Impagnatiello den Carabinieri verraten, wo die Leiche seiner Verlobten lag. Die Ermittler fanden sie versteckt hinter einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Wohnung des Paares.Nachdem die Ermittler vermutlich Blutspuren am Auto des 30-jährigen Verlobten gefunden hatten, wurde gegen ihn ermittelt. Auch seine Wohnung wurde nun beschlagnahmt.Den Ermittlern zufolge hatte der mutmaßliche Täter und Verlobte von Giulia Tramontano eine Liebhaberin, mit der er eine Parallelbeziehung führte. Ersten Informationen zufolge wollte die Liebhaberin die Verlobte von Tramontano am Samstag treffen, um das Beziehungsdilemma zu klären.Was danach genau geschah, ist Gegenstand von Ermittlungen. Vor dem Verschwinden von Tramontano soll zwischen ihr und ihrem Verlobten ein heftiger Streit entbrannt sein, vermutlich weil sie von der Parallelbeziehung erfahren hatte.Zuletzt wurde Tramontano am Samstagabend von einer Überwachungskamera nahe ihrer Wohnung gefilmt. Danach fehlte von ihre jede Spur.