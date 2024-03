Leifers: Ladendieb nach Flucht in Linienbus gestellt

Nachdem die Ermittler von dem Ladendiebstahl in einem bekannten Supermarkt in der Kennedy Straße in Leifers erfahren hatten, begaben sie sich auf die Suche nach dem Täter und konnten den Bus identifizieren, in den er nach Angaben eines Passanten eingestiegen war.Nachdem die Carabinieri mehrere Personen identifiziert hatten, auf die die Beschreibung passte, bemerkten sie einen Fahrgast, der eine Tasche mit dem Logo des Supermarktes trug, in dem der Diebstahl begangen worden war. Sie kontrollierten ihn und stellten fest, dass der Mann auch einen Rucksack bei sich trug, den er beim Anblick der Carabinieri unter einem anderen Sitz zu verstecken versuchte.Nach der Überprüfung von Filmaufnahmen der Videoüberwachungskameras aus dem Supermarkt blieb kein Zweifel, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Ladendieb handeln musste. Der 26-Jährige wurde mit Unterstützung einer Streife der Ortspolizei Leifers zur Kaserne gebracht und bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Diebstahls im Gesamtwert von 279 Euro auf freiem Fuß angezeigt. Die Waren wurden vollständig an den Supermarkt zurückgegeben.