Letzter Post vor Zugunglück – Beim Schweißen ein Kreuz erschienen

Der TikTok-Post von Michael Zanera - Foto: © ANSA / TIKTOK MICHAEL ZANERA

Michael Zanera (34) ist auf dem Foto in der Mitte. Er und weitere 4 Arbeiter sind gestorben (von links): Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Michael Zanera, Kevin Laganà und Giuseppe Aversa. - Foto: © ANSA / ANSA

Eltern bereits tot

Zufall oder Zeichen? Diese Frage wird sich wohl nie klären lassen. Aber die Geschichte bewegt Italien. Über 100.000 Menschen haben den Beitrag nur wenige Stunden nach dem tragischen Unfall aufgerufen, berichten italienische Medien.„Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Als ich die Zugschienen schweißte, erschien das Kreuz. Gott will mir sicher etwas sagen, obwohl ich jeden Tag zu ihm Kontakt habe, weil es keine gute Zeit für mich ist“, schrieb Zanera nur einen Tag, bevor er bei der Arbeit von einem Zug erfasst wurde und starb. Mit dem Text postete er auch das Foto des glühenden Kreuzes, das ihm erschienen war.Unzählige Menschen haben den Beitrag kommentiert und ihr Beileid ausgedrückt. Unter ihnen auch solche, die sich jetzt Gedanken über Gott machen.Der 34-Jährige hatte seine Eltern bereits verloren. „Nun kannst du wieder deinen viel geliebten Vater und deine liebe Mutter umarmen“, steht in einem der Kommentare.Nur 2 Arbeiter haben den schrecklichen Unfall überlebt. Hier lesen Sie, was sie gesehen haben.