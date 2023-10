Literaturklassiker wiederbeleben

„Il Mondo guarda il Mondo“ nennt sich die dritte Ausgabe der Initiative InchiostroVIVO – sie entstand im Jahr 2021 aus der Idee einiger Bozner Jugendlicher. In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum COOLtour des Vereins „La Strada – Der Weg“ wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Das Projekt InchiostroVIVO findet jährlich statt. Bei jeder Ausgabe wird ein Schriftsteller ausgewählt und dessen Werke in Verbindung mit Theater, Musik und Co. auf moderne Art und Weise in Szene gesetzt. Die heurige Ausgabe ist dem bedeutenden italienischen Autor Italo Calvino gewidmet.Anna Michelazzi erinnert sich noch gut an die Anfänge von InchiostroVIVO zurück. „Es bedeutet mir sehr viel zu sehen, dass bei der 3. Ausgabe erneut ein so großes Interesse an der Veranstaltung besteht“, erzählt die Mitbegründerin. Sie bedaure, dass so viele Personen Literaturklassiker automatisch als langweilig abstempeln, da sie dies definitiv nicht seien. „Mit dem Projekt soll das Gegenteil bewiesen werden, wir wollen unsere Passion auf die Teilnehmenden übertragen“, so Michelazzi.Im Rahmen von „Il Mondo guarda il Mondo“ wird eine Aufführung ausgetragen, die von Jugendlichen unter der Leitung der Bozner Schauspielerin Diletta La Rosa erarbeitet wurde. Die Werke Calvinos sollen dem Publikum nähergebracht werden und deren Aussagen zum Nachdenken anregen. Lob und Dank für das Projekt gibt es auch seitens des Gemeinderates Angelo Gennaccaro: „Ich hoffe, dass diese tolle Initiative weiterhin wachsen wird“, unterstreicht er.Die Veranstaltung findet am Samstag, 21. Oktober, um 18 Uhr und 20.30 Uhr im Mehrzwecksaal des Bozner Museion statt. Eine Anmeldung unter [email protected] ist erforderlich – auch die gewünschte Uhrzeit muss genannt werden.