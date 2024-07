Lombardei: 35 Kinder von Betreuerinnen in Kinderkrippe misshandelt

Mit gestellten Bildern Schein gewahrt

In Hausarrest überstellt

2 Betreuerinnen und der Leiterin einer Kinderkrippe in Vanzago wird vorgeworfen, Kleinkinder geschlagen, an den Ohren gezogen, ihre Windeln nicht gewechselt und sie zur Bestrafung in dunkle Zimmer gesperrt zu haben. Ein Kind sollen sie in einem Putzschrank festgehalten haben, ein anderes weinend an einen Kinderwagen gefesselt haben, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.Um nicht aufzufliegen, täuschten die mutmaßlichen Verantwortlichem die Eltern: In eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe sendeten sie Bilder der Kinder beim Spielen. Der Verdacht: Die Bilder sollen gestellt gewesen sein.Dank Zeugenaussagen und Beweismaterial von versteckten Kameras ist es der Polizei schließlich gelungen, dem Personal nach 2-monatiger Observierung auf die Schliche zu kommen: Für die Leiterin und die beiden Mitarbeiterinnen klickten die Handschellen, sie wurden in den Hausarrest überstellt.Bereits im Jänner 2023 war gegen die Leiterin der Kinderkrippe aufgrund entsprechender Vorwürfe die Pflicht zur Meldung bei der Gerichtspolizei erwirkt worden.