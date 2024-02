Mailänder Blitzer im Visier: „Fleximan„ schlägt wieder zu

Am Montagabend erreichte die Notrufzentrale ein Anruf eines Autofahrers, der über einen außer Gefecht gesetzten Blitzer in der Via Meucci berichtete. Daraufhin entdeckten die Carabinieri, die ausgerückt waren, 3 weitere beschädigte Radarfallen in der Via Emilia und der Via De Amicis.Ein Bekennerschreiben des Täters wie in Padua gibt es laut der Nachrichtenagentur bisher nicht. (Mehr dazu lesen Sie hier) Bürgermeister Rino Pruiti verurteilte die Tat, die er auf den sozialen Medien bekannt gab, als „feige und respektlos dem Allgemeinwohl gegenüber.“ Wer laut dem Bürgermeister kein Bußgeld riskieren will, solle sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.