Mailand: 18-Jähriger in Auto erschossen

Die 3 abgefeuerten Schüsse trafen den Brustkorb des 18-Jährigen slawischer Herkunft, der sich ersten Informationen zufolge in einem Van am Stadtrand befand. Er soll dort gemeinsam mit einer Frau geschlafen haben.Kurz nach 3 Uhr hätten sich einige Männer dem Transporter genähert, hätten die Scheiben eingeschlagen und ihn erschossen, berichtet die Ansa. Kurze Zeit später trafen Sanitäter ein, die den 18-Jährigen sofort in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag der junge Mann aber seinen Verletzungen.Die Frau, die neben ihm lag, wurde unter Schock eingeliefert. Sie war aber nicht verletzt.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.