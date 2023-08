MeBo: Lieferwagen umgekippt – Frau leicht verletzt

Der Unfall hat sich um kurz nach 6 Uhr auf der Höhe der MeBo-Tankstelle zwischen Gargazon und Vilpian ereignet. Aus bislang ungeklärter hat die Frau am Steuer eines Lieferwagens die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Dieses kippte um und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen.Die Frau konnte sich mit Hilfe eines Motorradfahrers, welcher den Unfall beobachtet hatte, aus dem umgekippten Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Etschtal wurde sie zur weiteren Kontrolle mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme des Krankenhauses von Bozen gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Gargazon und Burgstall kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde über die Tankstelle umgeleitet, sodass es nur zu kleineren Verzögerungen im Straßenverkehr kam. Im Einsatz stand auch der Straßendienst.