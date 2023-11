Nach Mord an Giulia Cecchettin: Ex-Freund in Deutschland festgenommen

Wende bei den Ermittlungen um den Mord an Giulia Cecchettin: Filippo Turetta wurde in Deutschland verhaftet und des Mordes an Giulia Cecchettin beschuldigt. Die 22-Jährige soll bereits tot gewesen sein, als sie in Barcis in den Steilhang des Val Caltea gestoßen wurde. Die Leiche wurde erst Samstagmittag, eine Woche nach dem Verschwinden des Mädchens, gefunden.