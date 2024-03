Gewaltsamer Angriff auf Arbeiter in Meran: 2 Männer kassieren Anzeige

Am Freitagnachmittag waren Arbeiter gerade damit beschäftigt das Flüchtlingszentrum am Bahnhof Meran zu renovieren, als sie auf eine Gruppe stießen, die dort illegal lebte. Nachdem die Arbeiter die Gruppe aufforderten, den Ort zu verlassen, um die Renovierungsarbeiten fortzusetzen, reagierten 3 Personen mit Gewalt . Der Bauleiter alarmierte sofort die Carabinieri und begab sich in Sicherheit.Trotz der Bemühungen aller Beteiligten griffen die 3 Männer bald darauf die Arbeiter und Sicherheitskräfte an. Es gelang jedoch, die Angreifer unter Kontrolle zu bringen, bis die Carabinieri von Meran eintrafen. Bei ihrem Erscheinen flohen die Männer, doch die Carabinieri schafften es, 2 von ihnen festzunehmen.Die beiden Verdächtigen wurden zur weiteren Untersuchung auf die Wache gebracht. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie wenige Tage zuvor ein gestohlenes Mobiltelefon erbeutet hatten. Die rechtmäßige Besitzerin hatte den Diebstahl bei der örtlichen Carabinieri-Station gemeldet. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde das Telefon an die rechtmäßige Eigentümerin zurückgegeben, während die beiden Nordafrikaner der zuständigen Justizbehörde überstellt wurden.