Meran: 5000 Euro im Sissi-Park gefunden – und zurückgegeben

Ein Bankkunde hebt in einer Meraner Filiale 5000 Euro von seinem Konto ab und geht damit durch den Sissi-Park. Ohne es zu bemerken, entgleitet ihm das Kuvert. Sein Glück: Der junge Mann, dem der verlorene Umschlag am Spazierweg auffällt, ist ein ehrlicher Finder. Er meldet den Fund der Polizei.Er bringt das Geld auf die Wache und dort gelingt es, den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen – auch dank des Logos der Bank, das auf dem Umschlag abgedruckt ist: Der in Meran ansässige Kanadier, dem das Geld gehört, hat den Verlust inzwischen auch bemerkt, doch wenig Hoffnung, sein Geld wiederzubekommen. Die Freude und die Überraschung sind groß, als die Polizei ihm die gute Nachricht überbringt, wie der „Alto Adige“ in Erfahrung gebracht hat.Eigentümer und Finder wollen sich nun treffen. Einen Finderlohn hat sich der Jugendliche jedenfalls verdient: Laut Gesetz sind es 5 Prozent des Wertes, also 250 Euro.