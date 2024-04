Meran: 9-Jährigen angerempelt und Handy gestohlen

Vater konnte von zu Hause mitverfolgen

Dem Dieb war die Ware wohl zu heiß geworden

Bei Carabinieri abgegeben

Am vergangenen Freitagmittag war ein 9-jähriger Bub mit seiner Mutter, Großmutter und Schwester in der Freiheitsstraße unterwegs zu einem Restaurant – der Vater war zu Hause in Modena geblieben.Plötzlich wurde der 9-Jährige von einem Taschendieb angerempelt. Dabei merkte der Bub zunächst nicht, dass ihm das Handy gestohlen worden war. Erst in einem zweiten Moment bemerkte er, dass sich das Handy nicht mehr in seiner Hosentasche befand.Weil das Handy über die Ortungsfunktion verfügt, konnte der Vater von zu Hause aus mitverfolgen, wie sich das Handy bewegte. Die Frauen verständigten sofort die Meraner Stadtpolizei. „Diese haben dann auch an jenem Punkt nach dem Handy gesucht, als dieses sich nicht mehr bewegte, aber leider ohne Erfolg“, sagt der Vater des Buben gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“.Auch die Carabinieri von Meran haben sich dann eingeschaltet und der Vater hat zudem über die sozialen Medien um Hilfe ersucht.Fakt ist, dass das Handy am späten Abend von einem Mann bei der Meraner Carabinieri abgegeben wurde. Dem Dieb war seine Beute wohl zu heiß geworden und hatte das Handy einfach abgelegt. Das Telefon konnte dem Buben zurückgegeben werden.