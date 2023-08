Meran: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Der Mann – ein italienischer Staatsbürger – hatte sich an einem Fenster an der Rückseite des Restaurants zu schaffen gemacht und sich so Zugang verschafft.Das war nicht unbeobachtet geblieben: Ein Nachbar hörte den Krach und setzte einen Notruf ab. Dank der schnellen Ankunft der Streifenwagen der Carabinieri am Tatort wurde der Mann auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, sich vom Tatort zu entfernen.Er wurde zur Carabinieristation gebracht und verhaftet. Der Restaurantbetreiber erhielt sein gestohlenes Eigentum zurück.Kommandant Simone Pellecchia von der Carabinieri-Kompanie Meran ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen sofort den Behörden zu melden. Nur so können diese aktiv werden und schnell eingreifen.