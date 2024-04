Meran: Er wollte gestohlenes E-Bike tarnen – 26-Jähriger angezeigt

Bereits am 26.März fiel den Militärs bei einer Patrouille in Meran der Mann auf, der auf dem E-Bike unterwegs war. Bei einer Kontrolle schien zunächst alles in Ordnung zu sein, bis den Carabinieri auffiel, dass der Rahmen des Fahrrads umgestaltet worden war.Schnell wurde den Ermittlern klar, dass es sich dabei um keine ästhetische Veränderungen handelte, sondern dass der 26-Jährige das Ziel verfolgt hatte, das E-Bike zu tarnen, um eine Widererkennung zu verhindern.Das E-Bike war nämlich bereits Anfang März von einer Frau als gestohlen gemeldet worden. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der Mann aus Tunesien bei den Justizbehörden angezeigt. Das Fahrrad konnte an die Besitzerin zurückgegeben werden.