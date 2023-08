Migration: Ankünfte in Italien auf Niveau der Flüchtlingskrise 2015

Allein im Juli 2023 kamen 23.638 Migranten in Italien an, wie das Innenministerium in Rom auf seiner Homepage mitteilt. Zum Vergleich: 2015 waren es im Juli 22.846 Ankünfte, 2016 dann 23.552. Beinahe alle Migranten nutzen die zentrale Mittelmeerroute.Auch im Vergleich der ersten sieben Monate ist nur wenig Unterschied zwischen den Jahren. Bis inklusive Juli kamen heuer 88.940 Migranten in Italien an, 2015 waren es im selben Zeitraum 93.540 und 2016 dann 93.774. Experten erwarten, dass 2023 die Schwelle von 200.000 Ankünften bis Jahresende übertroffen wird.Während andere Fluchtrouten in die Europäische Union, wie etwa jene über den Westbalkan, heuer einen Rückgang der irregulären Grenzübertritte verzeichneten, stiegen sie über das zentrale Mittelmeer drastisch an. In den ersten 7 Monaten 2023 meldeten die nationalen Behörden rund 89.000 Aufgriffe. Dies ist die höchste Gesamtzahl auf dieser Route in diesem Zeitraum seit 2017.Die meisten eingetroffenen Migranten stammten aus Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Tunesien. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex rechnet damit, dass der erhöhte Migrationsdruck auf dieser Route in den kommenden Monaten anhalten wird. Als Grund nannte Frontex einen „harten Wettbewerb“ krimineller Gruppen, die Migranten niedrigere Preise anbieten.Angesichts der hohen Zahl an Ankünften sind die Lager in Italien vollkommen überlastet. Im Flüchtlingslager der süditalienischen Insel Lampedusa befanden sich am Samstag 4.267 Personen, das ist das Zehnfache der offiziellen Aufnahmekapazität von etwa 400 Personen.