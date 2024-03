Mindestens 12 Opfer bei Explosion in Mine in Pakistan

Demnach ereignete sich das Unglück in der Nacht auf Mittwoch in der Provinz Baluchistan im Südwesten des Landes. Rettungskräfte hätten sich stundenlang durch Trümmer gekämpft, um Tote und Verletzte zu finden.Immer wieder kommt es in Pakistan zu Unglücken im Bergbau . Nach Angaben des pakistanischen Bergbauverbands arbeiten Bergleute in dem Land unter extrem gefährlichen Bedingungen - ohne Sicherheitsausrüstung, angemessene Ausbildung oder Lebensversicherung.