Mit 1,4 Promille am Steuer: Es drohen 6 Monate Gefängnis

Die Straßenpolizei setzt derzeit verstärkt auf Alkohol- und Drogenkontrollen. In der Nacht auf Samstag kontrollierten die Streifen von Bozen, Brixen und Bruneck zusammen mit 2 Ärzten an Bord eines speziellen mobilen Büros 26 Fahrzeuge und 38 Personen.Bei allen Fahrern wurden Atemalkoholtests durchgeführt, um festzustellen, ob sie unter Alkoholeinfluss standen, und bei einigen auch Speichelabstriche, um nach Drogen zu suchen.Insgesamt wurden 4 Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer entzogen. Die 3 Fahrer, bei denen ein Blutalkoholgehalt von nicht mehr als 0,8 Gramm pro Liter festgestellt wurde, wurden mit Geldstrafen zwischen 543 und 2170 Euro belegt, und es wurden 10 Punkte vom Führerschein abgezogen.Ein vierter Fahrer, bei dem ein Blutalkoholgehalt von 1,40 Gramm pro Liter und damit fast das Dreifache des zulässigen Werts festgestellt wurde, wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt und muss im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten sowie einer Geldstrafe von 800 bis 3200 Euro rechnen.