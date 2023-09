Der 41-Jährige rumänische Staatsbürger war gerade aus einem Bus ausgestiegen, der aus Deutschland kam, als er von der Polizei aufgehalten wurde.Wie sich herausstellte, war auf ihn ein europäischer Haftbefehl ausgestellt.Der in Parma ansässige Mann war seit dem vergangenen Monat wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung in seinem Heimatland gesucht worden.Er wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt und wartet dort nun auf seine Auslieferung.