Mit Platin ausgezeichnet: Schlaganfallbehandlung in Südtirol

1000 Personen erleiden jährlich einen Schlaganfall

Zerzer: „Können stolz auf Notfallmedizin sein“

Die internationale Initiative „EMS-Angels“ überprüft rund 8000 Krankenhäuser weltweit und erhebt regelmäßig Daten zur prähospitalen Betreuung von Schlaganfallpatienten. Dabei geht es vor allem darum, wer und in welcher Form die Qualitätskriterien der „EUSEM“ („European Society für Emergency Medicine“) erfüllt.Der Südtiroler Gesundheitsbetrieb hat im vergangenen Mai freiwillig an der Datenerhebung teilgenommen und für rund 30 Tage alle angefragten Daten zu 95 Personen, bei denen der Verdacht auf einen Schlaganfall bestand, geliefert. Federführend war dabei der Facharzt für Notfallmedizin, Loris Mattei. Nun wurde es schwarz auf weiß zertifiziert: Südtirol hat die zweithöchste Auszeichnung, eine sogenannte „Platin-Zertifizierung“ bei den „EMS-Angel Awards“ erreicht, in einigen Bereichen sogar die allerhöchste, die „Diamond-Zertifizierung“.Für Marc Kaufmann, Primar der Notfallmedizin, eine verdiente Auszeichnung: „In Südtirol erleiden rund 1000 Personen pro Jahr einen Schlaganfall. Bei jedem Einzelnen muss garantiert sein, dass die Versorgung auf höchstem Niveau stattfindet: Das bedeutet zum Beispiel, dass die Notrufzentrale sofort den Verdacht auf diese Diagnose äußert und den Rettungsdienst und das schnellste Notarztmittel alarmiert. Als nächstes muss die Person so rasch wie möglich in die Schlaganfallabteilung, die sogenannte Stroke Unit – in Südtirol im Krankenhaus Bozen – gebracht werden, wo nach entsprechender Spezialdiagnostik gegebenenfalls mit einer Thrombolyse oder Thrombektomie zur Auflösung des Blutgerinnsels begonnen werden kann, denn 'Zeit ist Hirn'.“Damit dann alles reibungslos und ohne Zeitverlust klappt, ist es wichtig, dass das betroffene Fachpersonal am Landeskrankenhaus Bozen bereits vor dem Eintreffen des Schlaganfallpatienten vom Notarzt, unterstützt durch die Notrufzentrale, genauestens informiert wird: „Auch dafür gibt es Punkte bei den EMS-Angels – denn wenn bereits vom Rettungsmittel aus das Team der Stroke Unit informiert wird, kann alles Nötige im Krankenhaus vorbereitet werden“, so Roberto Curro Dossi, verantwortlicher Arzt der Schlaganfalleinheit. Die Auswertung ergab, dass dies in Südtirol bei rund 96 Prozent aller Fälle so gehandhabt wird.Für Generaldirektor Florian Zerzer ist die Platin-Auszeichnung eine Bestätigung, dass die hochspezialisierte Patientenversorgung im Südtiroler Gesundheitsbetrieb auch international mithalten kann: „Wenn wir im Vergleich mit 8000 Krankenhäusern aus allen Ländern der Welt und nach der Auswertung von rund 400.000 Patientendaten eine sehr gute Qualitätsbestätigung erhalten, die in einigen Bereichen sogar höher ist als der Platinwert, sprich auf der allerhöchsten Stufe Diamond liegt, können wir zu Recht sehr stolz auf unsere Notfallmedizin sein. Ich danke allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese wertvolle Leistung.“