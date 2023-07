Unwetterbilanz: Weggerissene Brücken, Muren, Gerölllawine – Videos und Bilder

Olang: Bach reißt mehrere Brücken mit sich, Haus vermurt

Pisciadù-Parkplatz: Gerölllawine verschüttet Fahrzeuge

Massiver Steinschlag in Partschins

Sehr viel Niederschlag in kurzer Zeit, 500 Blitze

Heftige Gewitter zogen am Samstagabend über einige Teile Südtirols. Ein kurzes, aber sehr starkes Gewitter sorgte besonders im oberen Pustertal für enorme Schäden.Aufgrund der starken Regenfälle traten am Samstagabend in Olang Bäche über die Ufer. In der Olanger Fraktion Geiselsberg wurde der Furkelbach zu einem reißenden Strom. Mehrere Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen.Straßen wurden vermurt und überschwemmt. Die Zufahrt zur Olanger Fraktion Geiselsberg musste gesperrt werden ( STOL hat berichtet ).Die Feuerwehrleute versuchten die Wassermassen auch in der Nacht noch umzuleiten, denn in Geiselsberg wurde auch ein Haus vermurt. Die Familien waren eingesperrt.Schäden hinterließen die Unwetter auch auf dem großen Pisciadù-Parkplatz, 3 Kilometer unterhalb des Grödner Jochs. Dort wurden mehrere Fahrzeuge von Geröllmassen verschüttet, nachdem vom Vom Val Setus nach heftigen Regenfällen eine gewaltige Gerölllawine abgegangen war. In den Fahrzeugen befanden sich zum Glück keine Personen. Steine und Schlamm landeten auch auf der Straße Grödner-Joch – Kolfuschg. Auch in Partschins/Tabland gab es am Samstagabend gegen 18 Uhr einen massiven Steinschlag. Mehrere Wanderwege mussten gesperrt werden. Mehr dazu lesen Sie hier. Die örtlichen Gewitter am Samstagabend waren zwar kurz, aber heftig.„In nur 2 Stunden gingen in Welsberg 50 l/m² Niederschlag nieder“, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Außerdem wurden in Südtirol insgesamt 500 Blitze registriert. „Südtirolweit haben wir im Juli somit bis jetzt 21.000 Blitze gezählt. Der Durschnitt wären 10.000 Blitze“, sagt Peterlin.