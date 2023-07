Olang: Bach reißt mehrere Brücken mit sich – Straße nach Geiselsberg gesperrt

Nach heftigen Regenfällen ging in der Gemeinde Olang am Samstagabend ein Bach über. Der Bach wurde zu einem reißenden Strom. Mehrere Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen.Straßen sind zum Teil vermurt und überschwemmt. Der Zugang zur Olanger Fraktion Geiselsberg ist zurzeit komplett gesperrt. Die Straße am Furkelpass ist geöffnet.Die Wehrleute sind vor Ort und versuchen die Situation in den Griff zu bekommen. „Es ist genauso, wie vor einem Jahr“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Geiselsberg zu STOL. Bereits im August 2022 war die Olanger Fraktion Geiselsberg nach heftigen Gewittern teilweise von der Außenwelt abgeschnitten.