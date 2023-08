Mord an 7 Babys: Britische Krankenschwester schuldig

Das Strafmaß soll an diesem Montag verkündet werden, wie die BBC berichtete. Auf Mord steht in Großbritannien zwingend lebenslange Haft. Der Richter wird aber noch festlegen, wie viele Jahre die Verurteilte mindestens hinter Gittern verbringen muss.Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, zwischen Juni 2015 und Juni 2016 auf der Geburtsstation einer Klinik in der westenglischen Stadt Chester insgesamt 7 Babys getötet und es bei weiteren versucht zu haben. Die Angeklagte wies die Anschuldigungen zurück. Sie behauptete, die Kinder seien eines natürlichen Todes oder wegen falschen Verhaltens anderer gestorben.Der Nachrichtenagentur PA zufolge versuchte die Krankenschwester, den Kindern auf unterschiedlichen Wegen zu schaden, etwa durch das Spritzen von Luft in die Blutbahn oder das Überfüttern mit Milch. Der Prozess am Manchester Crown Court hatte im Oktober 2022 begonnen.