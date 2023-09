Morgen: 100 Jahre „Lex Gentile“ – Gedenkveranstaltung in Bozen

Das wurde auch in Südtirol umgesetzt: Deutschsprachige Lehrer wurden durch italienischsprachige ersetzt, in der Schule wurde eine fremde Sprache gesprochen. Der erste Schultag wurde aufgrund des neuen Gesetzes 4 Tage verschoben. Der Schützenbund erinnert morgen um 19.30 Uhr vor dem Landhaus in Bozen an 100 Jahre Verbot der deutschen Schule.