Nach Drama in Kanada: Bozen nimmt Abschied

Gemeinsam trauern und beten

Zahlreiche Menschen fanden sich im Bozner Dom ein. - Foto: © DLife

Verletzte werden bald heimgebracht

Im Bozner Dom fanden sich unzählige Menschen ein, die den Familienangehörigen ihr Mitgefühl und ihre Solidarität bekunden wollten, darunter Freunde, Weggefährten, Arbeitskollegen, ehemalige Mitschüler.Anwesend waren auch Mitglieder der Gruppe, die zusammen mit den Verunglückten in Kanada waren und mittlerweile nach Hause zurückgekehrt sind.Domdekan Bernhard Holzer verwies eingangs auf die Serie von dramatischen Unfalltragödien, die diese Woche so viele Menschen betroffen hat. Ausdrücklich erwähnte er die Familie von Christian Tschurtschenthaler in Sexten, mit der man sich verbunden fühle und für die zur gleichen Zeit in der dortigen Pfarrkirche gebetet wurde.„Worte fehlen angesichts solcher Tragödien, angesichts solcher Ereignisse“, sagte Dekan Holzer. Umso mehr brauche es die Glaubens- und Solidaritätsgemeinschaft, um dieses Leid gemeinsam zu tragen, gemeinsam zu weinen, zu trauern, zu beten und zu hoffen – Kraft zu schöpfen aus dem Glauben, sich gegenseitig zu stärken und zu stützen. Das Rosenkranzgebet wurde vom Bozner Chor „Choriosum“ musikalisch einfühlsam mitgestaltet.Dekan Holzer erwähnte auch die Verletzten, die noch in Krankenhäusern in Kanada liegen – Jakob Oberrauch (34), Johannes Peer (34) und Emilio Zierock (35). Auch sie wurden ins Gebet eingeschlossen. Einem Bericht des kanadischen Senders CVT News zufolge könnten die Verletzten Anfang der Woche nach Südtirol geflogen werden.Die Körper der 3 Opfer – neben den beiden Südtirolern ist auch der Hubschrauberpilot bei dem Absturz ums Leben gekommen - konnten wegen des Schlechtwetters immer noch nicht geborgen worden. Das sagte der Unternehmer und Vater des tödlich verunglückten Heiner jr., Georg Oberrauch, in einem Interview mit CTV News in Vancouver; er ist seit Anfang der Woche vor Ort. Laut Oberrauch überlebten jene den Absturz, die im Hubschrauber hinten saßen.