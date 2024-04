Nach dreistem Diebstahl an Frau im Seniorenheim: 62-Jährige festgenommen

Das 80-jährige Opfer des Diebstahls saß in einem Rollstuhl neben einer Bank im Park des Grieserhofs in Bozen – ihr Mann saß bei ihr. Plötzlich näherte sich die 62-jährige mutmaßliche Diebin, beobachtete das Paar und schritt zur Tat.Mit einer Ausrede sprach sie die Frau im Rollstuhl an und näherte sich ihr. Dann riss die mutmaßliche Diebin der Frau mit einer schnellen Handbewegung eine goldene Halskette mit einem Diamantring vom Leib und flüchtete.Dank der Überwachungsaufnahmen in der Gegend konnte die Diebin identifiziert werden. Es handelt sich dabei um eine 62-Jährige aus dem Trentino, die schon mehrmals vorbestraft ist und mehrmals schon ältere Leute bestohlen hatte.Am gestrigen Dienstag wurde die Frau angezeigt. Der Quästor Paolo Sartori stellte außerdem ein Dekret aus, welches ihr die Rückkehr nach Bozen für die nächsten 4 Jahre verbietet.